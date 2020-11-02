Испания

Редакция Football.ua обсудила проблемы Реала и Барселоны.

На футбольном календаре этого сезона наступили даты, к которым все европейские топ-клубы старались набрать оптимальную форму, чтобы с успехом решать задачи в Лиге чемпионов и вести борьбу за чемпионский титул в своих лигах.

Барселона удачно начала групповой этап Лиги чемпионов, но проваливается в национальном первенстве. Реал, в свою очередь, более успешен на внутренней арене, но терпит неудачи в еврокубке. Обе команды находятся в кризисе. Football.ua разобрался в причинах.