Футболист согласовал контакт с Виссел Кобе.
ЛИНКОЛЬН, GETTY IMAGES
15 января 2021, 12:53
Нападающий бразильского Фламенго Линкольн перейдет в японский Виссел Кобе. Об этом сообщает Extra Globo.
По информации источника, клубы уже договорились по трансферу и контракт с Линкольном согласован.
Фламенго получит за 20-летнего футболиста два с половиной миллиона евро и оставит за собой 25 процентов прав на игрока.
Ранее Виссел Кобе намеревался арендовать форварда, но на него также претендовал американский Цинциннати. Также Линкольном интересовалось киевское Динамо, но в декабре 2020 года отказалось от трансфера.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.