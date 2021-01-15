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Футболист согласовал контакт с Виссел Кобе.

Нападающий бразильского Фламенго Линкольн перейдет в японский Виссел Кобе. Об этом сообщает Extra Globo.

По информации источника, клубы уже договорились по трансферу и контракт с Линкольном согласован.

Фламенго получит за 20-летнего футболиста два с половиной миллиона евро и оставит за собой 25 процентов прав на игрока.

Ранее Виссел Кобе намеревался арендовать форварда, но на него также претендовал американский Цинциннати. Также Линкольном интересовалось киевское Динамо, но в декабре 2020 года отказалось от трансфера.

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