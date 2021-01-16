Другое

У мюнхенской Баварии стало на одного возможного соперника меньше.

Как сообщает официальный сайт ФИФА, в организацию поступило сообщение от новозеландского клуба Окленд о том, что данная команда не сможет принять участие в Клубном чемпионате мира-2020, который пройдет в Катаре в период с 1 по 11 февраля.

Причиной данного решения стала невозможность всемирной футбольной организации пойти против правил, которые в недавнем прошлом установили власти Новой Зеландии для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19. Речь идет о временном запрете для профессиональных спортсменов принимать участие в международных состязаниях за пределами Австралии и Океании.

ФИФА, в свою очередь, заверил всех остальных участников в том, что во время проведения спортивного форума введет в действие специальный протокол в области медицины и безопасности, который позволит гарантировать командам и их представителям все необходимые меры безопасности.

Снятие Окленда с турнира означает, что для участия в Клубном чемпионате мира-2020 остаются допущенными катарский Аль-Духаиль, египетский Аль-Ахли, мюнхенская Бавария, корейский Ульсан Хендэ, мексиканский Тигрес, а также победитель финала Кубка Либертадорес, запланированного на 30 января.

На стадии первого раунда новозеландскому клубу должны были противостоять хозяева турнира, Аль-Духаиль, которые в изменившихся условиях получили путевку в следующий этап состязаний.

Жеребьевка второго раунда состоится 19 января в 17:00 по киевскому времени.