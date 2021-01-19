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Смотрите новое видео на YouTube-канале Football.ua.

Этот игрок еще в юношестве влюбил в себя миллионы фанатов по всему миру, ему предрекали невероятное будущее и статус лучшего игрока мира, однако в определенный момент Адриано Лейте Рибейро из-за личной трагедии пошел не по тому пути.

Его история — это история взлетов и падений, у которой, к сожалению, нет хэппи-энда. В новом видео Football.ua расскажет о пути одного из самых талантливых бразильцев за всю историю.

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