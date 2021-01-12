Тесты

Предлагаем вам проверить свои знания о самой престижной индивидуальной награде в футболе — Золотом мяче.

Золотой мяч — футбольная награда, вручаемая лучшему футболисту года в Европе в каждом календарном году.

Награда была учреждена главным редактором журнала France Football Габриэлем Ано в 1956 году. Тогда он попросил своих коллег проголосовать за лучшего игрока года в Европе, а первым обладателем приза стал Стэнли Мэтьюз из Блэкпула. В 2020 году впервые в истории Золотой мяч не вручался из-за пандемии COVID-19.

А все ли вы знаете о Золотом мяче и его обладателях? В нашей очередной викторине мы предлагаем вам проверить свои знания! Устраивайтесь поудобнее и обязательно вооружитесь карандашом и ручкой. Они вам пригодятся при подсчете баллов.

Правила остаются прежними:

1-й блок. Простые вопросы. 5 вопросов, правильный ответ – 1 балл.

2-й блок. Статистические вопросы. 3 вопроса, правильный ответ – 2 балла.

3-й блок. Кто я? 3 истории, каждый угаданный футболист – 2 балла.

4-й блок. Что было дальше? 3 истории, каждое угаданное продолжение истории – 2 балла.

5-й блок. Футбольные лица. 4 картинки, 8 футболистов. Каждый угаданный игрок – 1 балл.

6-й блок. Финальный вопрос. Один сложный вопрос без вариантов ответов – 9 баллов.

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Все викторины этого проекта можно найти в разделе "Тесты".

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