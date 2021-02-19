Другое

Экс-хавбек ПСЖ, Лилля и Кристал Пэлас принял решение "повесить бутсы на гвоздь".

Экс-полузащитник сборной Франции Йоан Кабай объявил о завершении карьеры игрока.

Об этом 35-летний футболист сообщил в своем Twitter.

За время карьеры Кабай выступал за Лилль, Ньюкасл, ПСЖ, Кристал Пэлас, Аль-Наср и Сеть-Этьен, а также трижды становился чемпионом французской Лиги 1 и по два раза побеждал в Кубка Франции и Кубке французской лиги.

За национальную сборную Франции хавбек провел 48 матчей,в которых забил 4 гола.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.