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Свое право на путевку в финал Евро-2022 придется отстаивать в Белфасте.

Украинская команда неудачно начала выступления в плей-офф отборочного турнира женского Евро-2022.

В первом поединке, проходившем на стадионе Колос в Коваливке, подопечные Натальи Зинченко минимально уступили женской сборной Северной Ирландии.

Самое обидное, что оба мяча гостьи забили после грубых ошибок в обороне защитниц украинской команды и неуверенных действий голкипера.

Единственный украинский гол записала на свой счет капитан сборной Дарья Апанащенко, проводившая 122-матч за национальную команду и отличившаяся в 61-й раз.

Ответный матч состоится 13 апреля в Белфасте. Начало в 21:45 по киевскому времени.

Украина — Северная Ирландия 1:2

Голы: Апанащенко, 22 — Фарнесс, 5, Меджилл, 57.

Украина: Санина, Филенко, Кравец, Шматко, Басанская (Петрик, 81), Андрущак (Панцулая, 46), Химич, Овдийчук, Апанащенко (Андрухив, 86), Козлова (Калинина, 86), Кравчук (Кунина, 61).

Северная Ирландия: Бернс, Нельсон, Хаттон, Макфедден (Рафферти, 79), Маккенна, Колдуэлл (Вейтлинг, 79), Холлоуэлл, Каллахан, Фарнесс (Маккаррон, 32), Макгиннесс (Келли, 90+4), Меджилл.

Предупреждения: Кравчук, Панцулая, Химич — Макфедден.

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