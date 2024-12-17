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Найбільш обговорюваний футбольний проєкт вкотре зазнав змін.

Європейську Суперлігу намагаються перезапустити під назвою Об'єднана ліга (Unify League).

Турнір налічуватиме чотири дивізіони, в яких загалом перебуватимуть 96 клубів-учасників. У перших двох дивізіонах опиняться по 16 команд, тоді як у третьому й четвертому — по 32.

Повідомляється, що оновлений формат турніру передбачає щорічну кваліфікацію на основі виступів клубів у чемпіонатах своїх країн.

Об'єднана ліга матиме власну потокову платформу Unify, навіть безкоштовна версія якої дозволить вболівальникам дивитися прямі матчі в прямому ефірі, тоді як платні підписки пропонують зменшення обсягів реклами та різноманітні розширення опцій перегляду.

Компанія А22, відповідальна за проєкт Суперліги/Об'єднаної ліги, уже надіслала офіційного листа УЄФА із докладним описом турніру та запитом на його затвердження.

Нагадаємо, на початку грудня повідомлялося, що в участі в "Суперлізі" зацікавлені близько 60 клубів.