Найбільш обговорюваний футбольний проєкт вкотре зазнав змін.
Об'єднана ліга, x.com/A22Sports
17 грудня 2024, 23:34
Європейську Суперлігу намагаються перезапустити під назвою Об'єднана ліга (Unify League).
Турнір налічуватиме чотири дивізіони, в яких загалом перебуватимуть 96 клубів-учасників. У перших двох дивізіонах опиняться по 16 команд, тоді як у третьому й четвертому — по 32.
Повідомляється, що оновлений формат турніру передбачає щорічну кваліфікацію на основі виступів клубів у чемпіонатах своїх країн.
Об'єднана ліга матиме власну потокову платформу Unify, навіть безкоштовна версія якої дозволить вболівальникам дивитися прямі матчі в прямому ефірі, тоді як платні підписки пропонують зменшення обсягів реклами та різноманітні розширення опцій перегляду.
Компанія А22, відповідальна за проєкт Суперліги/Об'єднаної ліги, уже надіслала офіційного листа УЄФА із докладним описом турніру та запитом на його затвердження.
Нагадаємо, на початку грудня повідомлялося, що в участі в "Суперлізі" зацікавлені близько 60 клубів.