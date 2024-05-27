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Подивимося, що буде далі...

Гендиректор Суперліги Бернд Райхарт прокоментував рішення Суду Мадрида за позовом до ФІФА та УЄФА. Цитує функціонера сайт a22sports.com.

"Ми вітаємо рішення Мадридського Суду. Це важливий крок на шляху до побудови в Європі по-справжньому конкурентоспроможного та стійкого клубного футболу.

УЄФА занадто довго дозволяли домінувати в клубному футболі Європи і контролювати його. Статут УЄФА й агресивні заходи, яких він вживає для захисту своєї монополії, десятиліттями стримували інновації, і клубам не слід побоюватися санкцій лише за свої ідеї та обговорення.

Епоха монополії закінчилася остаточно. Ми з нетерпінням чекаємо на продовження нашого діалогу з клубами всіх масштабів, щоб поліпшити міжнародний клубний футбол та зробити його більш доступним і привабливим для вболівальників різного віку", — сказав Райхарт.