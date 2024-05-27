Подивимося, що буде далі...
getty images
27 травня 2024, 22:22
Гендиректор Суперліги Бернд Райхарт прокоментував рішення Суду Мадрида за позовом до ФІФА та УЄФА. Цитує функціонера сайт a22sports.com.
"Ми вітаємо рішення Мадридського Суду. Це важливий крок на шляху до побудови в Європі по-справжньому конкурентоспроможного та стійкого клубного футболу.
УЄФА занадто довго дозволяли домінувати в клубному футболі Європи і контролювати його. Статут УЄФА й агресивні заходи, яких він вживає для захисту своєї монополії, десятиліттями стримували інновації, і клубам не слід побоюватися санкцій лише за свої ідеї та обговорення.
Епоха монополії закінчилася остаточно. Ми з нетерпінням чекаємо на продовження нашого діалогу з клубами всіх масштабів, щоб поліпшити міжнародний клубний футбол та зробити його більш доступним і привабливим для вболівальників різного віку", — сказав Райхарт.