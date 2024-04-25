Іспанія

Суперліга топчеться на одному місці.

Генеральний директор мадридського Атлетіко Мігель Анхель Хіль Марін під час засідання Асоціації європейських клубів (ECA) висловився про створення Суперліги. Його слова цитує Mundo Deportivo.

"Тут, на подібних засіданнях, ми багато говоримо про Суперлігу, але за межами Іспанії Суперліга мертва. Для чого потрібні ECA, УЄФА та європейські ліги? Вони захищають змагальну структуру. Якщо закрити змагання для низки клубів, це зруйнує мрії багатьох людей", — заявив Марін.

Нагадаємо, 21-го грудня минулого року Європейський суд визнав незаконними дії ФІФА та УЄФА щодо заборони створення Суперліги у 2021 році. Суд у своєму комюніке зауважив, що в організацій немає монополії на проведення клубних змагань у Європі, і Суперліга офіційно може бути створена відповідно до європейського закону.