Франція

Чергова критична заява щодо Суперліги.

Президент ПСЖ та очільник Асоціації європейських клубів (ECA) Нассер Аль-Хелаїфі висловився про створення Суперліги. Цитує функціонера Mundo Deportivo.

"Я запитав Лапорту, коли вони збираються зав'язати з цією дурною ідеєю про створення Суперліги. Для мене Суперліги не існує.

Ліга чемпіонів — найкращий клубний турнір у світі. Вони беруть у ньому участь, ми зустрічалися у чвертьфіналі. Сподіваюся, вони скоро припинять з цією ідеєю, тому що це безглуздий задум. Я завжди говорив, що вони можуть повернутися назад", — сказав Аль-Хелаїфі.