Іспанія

Іспанський функціонер заговорив по-іншому.

Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас вважає, що керівник мадридського Реала Флорентіно Перес має занадто великий вплив на сучасний футбол. Його слова наводить Sport.es.

"Суперліга? Флорентіно ніколи не програє, і він завжди напоготові. Він вже багато років намагається вижити мене з Ла Ліги. Суперліга — це модель управління, за якої правлять найбагатші клуби. Він каже, що вони багато зароблять і ділитимуться з іншими на знак солідарності. Це більше схоже на феодальні часи, але у футболі.

Зі свого боку, я захищаюся, як можу. Але справа не в страху, а в тому, хто перед вами. Він дуже впливова людина, яка досягає своїх цілей. У нього дуже багато впливу, занадто багато. Це погано і для країни, і для футболу", — заявив Тебас.