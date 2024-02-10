Німеччина

Безальтернативна відповідь.

Генеральний директор мюнхенської Баварії Ян-Крістіан Дрезен розкритикував ініціативу створення Європейської Суперліги. Цитує 56-річного німця Die Welt.

"Для нас Суперліга не є альтернативою. Наша позиція незаперечна. Мене навіть дратують їхні розмови про те, що вони хотіли б бачити Баварію у своїх лавах. Це свідчить про те, що вони не дуже шанують футбол. Я можу сказати дуже виразно — мюнхенської Баварії не буде у Суперлізі.

І я не розумію, звідки має взятися стільки мільярдів євро, адже всі свої матчі Суперліга має транслювати широкомовним телебаченням. Я знаходжу це вкрай підозрілим. Хіба вони мають десь таємну скарбницю з грошима, як у Скруджа Макдака? Навіть якби вона і була, то нам байдуже. На мій погляд, Суперліга, як і раніше, залишається нездійсненною мрією", — однозначно заявив Дрезен.

В рамках 21-го туру німецької Бундесліги, мюнхенська Баварія на виїзді буде грати "чемпіонський матч" проти леверкузенського Баєра. Зустріч заплановано на сьогодні, о 19:30 за київським часом.