Іспанія

"Війна" продовжується.

Президент іспанської Ла Ліги Хав'єр Тебас розповів про розбіжності із президентом мадридського Реала Флорентіно Пересом в контексті побудови європейського футболу. Його слова наводить As.

"Коли хтось хоче вдертися у ваш будинок, ви не зможете домовитися з людиною, яка хоче вас пограбувати.

Мета Флорентіно Переса полягає в тому, щоб великі клуби, найбагатші клуби з найбільшими активами, змогли управляти футболом у Європі. А решта – просто васали, які мають бути задоволені тим, що їм дають.

Фундаментальні розбіжності, які існують між мною та Флорентіно, полягають у цілком протилежних моделях професійного футболу, як на національному, так і на європейському рівнях. Тут немає компромісів: або все чорне, або біле. Тут немає сірого кольору", — у своєму стилі заявив президент Ла Ліги.