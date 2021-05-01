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Также Мино ответил на критику ФИФА в адрес агентов.

Агент многих известных футболистов Мино Райола рассказал, зачем существует агентский бизнес и ответил на критику от УЕФА в адрес представителей игроков.

"Образ агента — это всегда тот, кто ничего не делает, а просто набивает карманы. Это действительно ошибочное суждение. В огромной пирамиде футболистов лишь очень немногие становятся профессионалами, но они являются частью действительно сложной индустрии. Вспомните, когда Ибрагимович уехал в Барселону. Это часть жизни, бывает, что все плохо складывается ...

Что касается ФИФА, как организации, то их монополия не соответствует духу футбола или спорта. ФИФА должна скрывать так много проблем, и при этом они создают другие проблемы. С другой стороны, становится все яснее, что люди, обладающие реальной властью в футболе, — это игроки, потому что они — люди, которые ее создают, и поэтому ФИФА хочет уменьшить их способность действовать и уменьшить их силу".

"Работа агента — максимально защитить интересы игроков. А работа спортивных директоров — защищать интересы клубов. Это как купить Rolls Royce и не платить за шофера. Или покупать самолет, а не нанимать пилота.

Это полное безумие. Мы тоже часть футбола. Конечно, я никогда не шел на переговоры с оружием на столе. Если мы существуем, то потому, что мы нужны игрокам и клубам", — сказал Райола.

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