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Предлагаем вам материал, в котором собраны те, с кем не лучшим образом поступил клуб.

После победы в чемпионате Испании, Луис Суарес признался, что воспринял отказ Барселоны от продления контракта с ним, как личное унижение. "Было много моментов в прошлом и мне нужно было пережить сложную ситуацию прошлым летом. Меня унизили. Атлетико открыл мне двери, чтобы я мог показать, что я еще могу выступать на высоком уровне. Я всегда буду благодарен за то, что они мне доверились. Этот год дался мне тяжелее всего", — заявил уругвайский форвард.

Что ж, 21 гол в Ла Лиге в составе Атлетико, в том числе, гол, принёсший "матрасникам" золотые медали – весомое доказательство ошибки (и да-а-алеко не единственной) менеджмента Барселоны, посчитавшего Суареса "списанным материалом".

История уругвайского нападающего драматична (наверняка по таким историям можно писать книги и снимать фильмы) и поучительна, но далеко не уникальна. Не нужно далеко отходить от Олимпа испанского чемпионата — Серхио Рамосу пришлось покинуть Реал, где многолетний лидер оказался ненужным. Потому, мы решили вспомнить несколько похожих историй, как из зарубежного, так и из отечественного футбола.

Давид Вилья (Барселона – Атлетико)

История Давида Вильи – почти прямая аналогия с историей Луиса Суареса. После перехода в стан каталонцев Неймара, руководство клуба посчитало, что 31-летний Вилья больше команде не нужен и приняло пятимиллионное предложение Атлетико (хотя ещё в зимнее трансферное окно сезона-12/13, Барселона отклоняла предложения Арсенала и Ливерпуля). В итоге, испанец идеально вписался в модель игры команды Диего Симеоне, проведя 47 матчей и отметившись 15 забитыми мячами за "матрасников" во всех турнирах.

Вилья отлично отыграл на позиции оттянутого форварда, позволив Диего Косте провести лучший и самый результативный сезон в его карьере. Результаты команды также впечатляют – первое, за 18 лет, чемпионство Атлетико в Примере и финал Лиги чемпионов, где не хватило считанных секунд до завоевания трофея… К слову, лишь трём игрокам удавалось побеждать в Ла Лиге в составе Барселоны и Атлетико. Хронологически это Вилья, Арда Туран, а теперь и Луис Суарес. Барселона же, в том сезоне не завоевала ни одного трофея, не считая Суперкубка Испании.

По окончании успешного сезона, Вилья перебрался на футбольную пенсию в США (в этом ситуация Вильи отличается от нынешней ситуации Суареса – уругваец уже сообщил, что останется в Атлетико на следующий сезон). Тем же летом, в Барселону перешли два Луиса – Энрике возглавил клуб, а Суарес стал третьим форвардом команды, начав недолгий, но очень яркий период MNS.

Филипе Коутиньо (Барселона – Бавария)

Карьера бразильского плеймейкера сродни американским горкам – период кризиса сменяется головокружительными успехами, и наоборот. Переход талантливого хавбека в Барселону в январе 2018-го года должен был дать Коутиньо возможность выйти на новый уровень и позволить бразильцу стать звездой первой величины, в одном ряду с Месси, Роналду и Неймаром. Потому и сам плеймейкер рвался в Барсу и просил руководство Ливерпуля выставить его на трансфер.

Однако, на деле, всё вышло не столь радужно. Неплохо начав, с каждым месяцем в Барселоне Коутиньо всё больше деградировал и всё меньше получал игрового времени. Причина банальна и проста – на позиции бразильца играл и продолжает играть Лионель Месси, а опускаясь глубже, Коутиньо куда менее эффективен. Потому он и не подходил ни под одну из схем, предлагаемых Вальверде. В итоге, летом 2019-го года Барселона подписала Гризманна (который, в принципе, сталкивается с той же проблемой, что и Коутиньо), а бразильца отправили в аренду в Баварию.

В Германии Коутиньо не блистал и очевидно, не заставлял боссов каталонцев рвать на себе волосы – как мы могли его отдать? 38 матчей и 11 голов во всех турнирах довольно средний показатель для игрока класса Коутиньо. Но бразилец качественно выполнял возложенные на него функции и наверняка и Флик, и руководство Баварии остались довольны его переходом. Как для аренды, эта сделка была успешной. Вишенкой на торте того сезона, конечно стали два забитых мяча и голевая передача в исполнении Коутиньо в том самом унизительном для Барселоны матче – 8:2. В сухом остатке – Коутиньо вместе с Баварией в том сезоне завоевал требл, Барселона же осталась ни с чем…

Карлос Тевес (Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити)

Первый сезон Карлоса Тевеса в Манчестер Юнайтед выдался феерическим – аргентинец сходу стал игроком основного состава команды, выиграл АПЛ и Лигу чемпионов. Казалось бы – прекрасный фундамент для долгой и успешной карьеры на "Олд Траффорд". Но в последние часы летнего трансферного окна 2008 года, манкунианцы подписали контракт с болгарским форвардом Димитаром Бербатовым, что очевидно, стало большой неожиданностью для Тевеса, считавшего себя основным и незаменимым форвардом Манчестер Юнайтед.

"На второй год игры за Манчестер Юнайтед, тренер начал игнорировать меня при выборе стартового состава (...) Я не чувствовал поддержки со стороны совета директоров после того, как клуб купил Бербатова. Я отвечал за конкретную работу на поле, но после его приезда, ему были поручены задачи, которые должен был выполнять я", — жаловался тогда Карлос Тевес. И хотя статически Тевес сыграл с Бербатовым примерно равное количество времени, под конец сезона аргентинец не скрывал – он не останется в команде.

Летом 2009 года Тевес, на правах свободного агента, перебрался в стан Манчестер Сити. В первый же год в составе "горожан", Тевес был признан лучшим игроком команды, а позже и получил капитанскую повязку. Наконец, завоевав чемпионство в третьем своём сезоне в Манчестер Сити, аргентинец отметился некрасивой выходкой, размахивая на праздновании картонкой с надписью RIP Fergie. Клубу впоследствии пришлось извиняться за своеобразное чувство юмора своего капитана.

Эммануэль Адебайор (Арсенал – Манчестер Сити)

Переход Адебайора в Манчестер Сити из Арсенала не выглядел скандальным и не предвещал долгого послевкусия. Ещё в мае 2009 года тоголезец рассказывал, что собирается провести следующий сезон в составе "канониров" дабы "помочь клубу завоёвывать трофеи и отблагодарить за всё, что он сделал" для футболиста. Именно отсутствие трофеев было главной проблемой форварда, и этим объяснялись многочисленные слухи об уходе тоголезца в другие команды.

В итоге, в июле 2009 года, Адебайор за 25 млн фунтов перебрался к недавно разбогатевшему Манчестер Сити. А уже спустя два месяца Адебайор "отблагодарил" Арсенал – да так, что это вспоминают по сей день и будут вспоминать ещё долго! Забив в ворота "канониров", тоголезец пробежал всё поле, к трибуне за противоположными воротами, дабы продемонстрировать свою "крутость" фанам Арсенала. За это форвард получил жёлтую карточку, а после – штраф в 25 000 фунтов и двухматчевую дисквалификацию.

Уже после инцидента Адебайор принялся его объяснять. Причём объяснения были самые разные, есть ли среди них правда – судить вам. Итак, Адебайор говорил, что:

- Фаны Арсенала беспочвенно его критиковали и были негативно настроены против него, хотя он был одним из лидеров команды;

- Он хотел остаться в Арсенале, но руководство указало ему на дверь, а Венгер намекал, что Адебайор не будет играть, если останется в клубе;

- Празднование было ответом на расистские выкрики, звучавшие во время поединка с трибуны болельщиков Арсенала;

- Что это была ошибка, о которой он сожалеет и больше не повторит.

Несмотря на последнее высказывание, в десятую годовщину этого инцидента, Адебайор запостил фото того самого празднования в свой Инстаграм. Естественно, без слов сожаления о содеянном...

Фрэнк Лампард (Челси – Манчестер Сити)

В мае 2014 года легенда Челси заявлял, что вопрос о продлении контракта с клубом решится по завершении ЧМ-2014, а остаться на "Стемфорд Бридж" – приоритет для него. Однако, 3 июня 2014 года, Челси официально объявил, что контракт с Лампардом продлеваться не будет. Таким несуразными образом завершилась 13-летняя эпоха Фрэнка Лампарда в Челси… Далее был переход в Нью-Йорк Сити и оформление аренды в Манчестер Сити, где изначально Лампард должен был провести лишь полгода, но в итоге провёл полноценный сезон.

38 матчей и 8 голов во всех турнирах для полузащитника – показатель топ-игрока, как ни крути. И пусть Челси в том сезоне стал чемпионом, можно с уверенностью сказать, что "синие" рано списали легенду со счетов. Но самый памятный гол Лампарда за Манчестер Сити состоялся, конечно, 21 сентября 2014 года, когда хавбек забил в ворота Челси.

Не так давно, Челси вновь отказался от услуг Лампарда. И вновь сделал это не слишком красиво. Сумеет ли Лампард-тренер доказать родному клубу его ошибку – пока вопрос.

Фернандо Морьентес (Реал – Монако)

Когда набирается команда "галактикос", есть ли в этом созвездии место для скромного воспитанника Альбасете? Руководство Реала, во главе с Флорентино Пересом, посчитало что нет. Приняв решение, что Фернандо Морьентес не сможет конкурировать с Роналдо и Раулем в нападении "сливочных", его отправили в аренду в Монако.

Казалось бы, другая лига и совсем другой уровень. Но скромный Монако в том сезоне сумел добраться до полуфинала Лиги чемпионов, где и встретился с Реалом. Морьентес забил в первом матче на "Сантьяго Бернабеу", однако там Реал сумел одержать победу 4:2. Настоящий бенефис Морьентеса и его вендетта руководству "сливочных" произошла в Монако, где испанец отметился голевой передачей и забитым мячом. Таким образом, Морьентес вышел в финал Лиги чемпионов, оставив "галактикос" за бортом.

Андреа Пирло (Милан – Ювентус)

После чемпионского сезона 2010/2011, Милан безусловно нуждался в омоложении – костяк команды составляли игроки, которым было хорошо за 30 и чьи лучшие годы были давно позади. Аллегри позже рассказывал, что руководство россо-нери тогда приняло решение не продлевать контракты с игроками, которым больше 30 лет. Такой поголовный подход оказался фатальной ошибкой, ведь омоложение состава началось не оттуда, откуда должно было бы.

В команде остались Дзамбротта, Гаттузо, Амброзини, Индзаги. Но покинул клуб именно Андеа Пирло. Покинул, дабы провести фантастические четыре сезона в Ювентусе, за которые хавбек четырежды стал чемпионом Италии, завоевал Кубок и Суперкубок страны и вышел в финал Лиги чемпионов. Милан же, после ухода Пирло, до сих пор ни разу не завоёвывал Скудетто…

Родные пенаты

Александр Косырин (Черноморец – ФК Одесса/Говерла)

Были похожие случаи и в отечественном футболе. Легенда Черноморца Александр Косырин в последний свой сезон в одесском клубе почти не попадал в состав команды. Поговаривали о конфликте форварда с тренерским штабом и руководством клуба. Промучившись год в такой ситуации, летом 2010 года Косырин объявил о завершении карьеры. "Сегодня на футбольные темы я вообще не хочу говорить. Мне это не интересно. Футбол для меня — пройденный этап. Мне безразлично, сколько я забил или не забил. Футбол — пролистанная страница моей жизни, о которой я не хочу вспоминать. Последние полтора года пребывания в Черноморце, общения с руководством этого клуба убили во мне любое желание думать о футболе. Меня от него тошнит", — заявил некогда лучший бомбардир чемпионата Украины.

33-летний форвард, после годового простоя говорит такие слова: каковы шансы его возвращения в большой футбол? Тем не менее, уже в августе 2010-го года, ветеран подписал контракт с Днестром, вскоре трансформировавшимся в ФК Одесса. Набрав форму, в сезоне-2010/2011 Косырин стал лидером команды, демонстрируя игру, не хуже, чем в свои лучшие годы. Успехи Косырина привлекли к нему внимание главного фаворита того первенства Первой лиги, ужгородской Говерлы, которая в начале 2012 года подписала игрока. Ветеран продолжил забивать и за ужгородцев, став лучшим бомбардиром Первой лиги того сезона и выйдя с командой в УПЛ. В элите Косырин отыграл не так много (форварду было уже 35 лет), но успел забить в ворота Динамо на Олимпийском. Что ни говори, Черноморцу в те годы такой игрок не помешал бы.

Сергей Кравченко (Шахтёр/Динамо – Днепр)

Сергей Кравченко не мог не попасть в этот список, поскольку его можно называть "дважды отвергнутым". В 2005 году, 22-летний воспитанник донецкого Шахтёра Сергей Кравченко, не сумев закрепиться в структуре "горняков", перешёл в состав азербайджанского Карабаха. Не слишком перспективное начало карьеры. Однако, вскоре, молодой игрок вернулся в Украину, перейдя в Ворсклу. За три года в Полтаве Кравченко стал лидером команды и одним из самых перспективных игроков страны, чем заслужил возвращения на топ-уровень – приглашения от киевского Динамо.

Но и в Киеве шанса закрепиться Сергею не дали, уже через год отправив в Днепр. В те годы, многие уходили по этому маршруту и многие таки смогли раскрыться в составе днепрян. Но Кравченко не просто раскрылся, но и время от времени, превосходил достижения Динамо в тот период – в том самом, "легендарном" сезоне 13/14, когда Динамо заняло четвёртую строчку в чемпионате, Днепр финишировал вторым, а уже спустя год Сергей Кравченко получил серебряную медаль финалиста Лиги Европы (хотя, в финальном матче не сыграл из-за травмы).

Мирча Луческу (Шахтёр – Динамо)

Здесь много говорить и не нужно, эта история и так у всех на устах. Процитируем лишь недавнее интервью Мистера: "…я несколько раз звонил в Шахтер и предлагал свои услуги бесплатно. Говорил, что могу вернуться и помочь молодежи. На самом деле, процесс становления молодых футболистов очень сложен. Я чувствовал, что могу и хочу работать, но Шахтер выбрал другой путь…". В прошедшем сезоне, 75-летний Луческу возродил Динамо и завоевал во главе киевлян требл. Шахтёр же остался без трофеев…