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Александр Зинченко посоветовал Андрею Шевченко и его тренерскому штабу специалистов из стана "горожан".

Перед стартом нынешнего розыгрыша чемпионата Европы штаб сборной Украины принял решение усилиться специалистами из Манчестер Сити, который по итогам минувшего сезона выиграл АПЛ и Кубок английской лиги, а также выступил в финале Лиги чемпионов.

Как сообщает YouTube-канал Бомбардир, атакующий полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко накануне Евро-2020 посоветовал тренерскому штабу Андрея Шевченко привлечь к работе со сборной людей, которые отвечают за реабилитацию в стане действующего чемпиона Англии.

Данное предложение было удовлетворено, поэтому на текущем международном форуме "желто-синим" помогают реабилитологи из Манчестер Сити.

Напомним, матч Швеция — Украины состоится сегодня, 29 июня, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

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