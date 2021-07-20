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Предлагаем вам рейтинг тех, от кого отвернулась Фортуна на минувшем чемпионате Европы.

В новом видео Football.ua выделяет сборные и футболистов, от которых больше других на прошедшем еврофоруме отвернулась удача. Все они были в шаге от триумфа и национального признания, но вышло с точностью до наоборот.

Когда мы говорим о главном неудачнике группового этапа, то первой в голову приходит сборная Турции. Команда ехала на турнир с довольно большими амбициями. А почему нет? Ведь в последнее время турки показывали хороший футбол и добивались отличных результатов. Однако подопечные Гюнеша показали себя только с плохой стороны.

Если матч против Италии болельщики им могли простить — все-таки подопечные Роберто Манчини очень сильны, то поражения от Уэльса и Швейцарии ни в какие ворота не лезут. Восемь пропущенных голов и один забитый — слишком слабо. А "награда" главного неудачника группового этапа уж точно не скрасит печальное настроение турецких фанатов.

Об остальных — смотри в нашем видео:

Напомним, что на Football.ua доступен материал о ТОП-10 открытий минувшего чемпионата Европы. Также предлагаем вам подписаться на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые видеоролики.