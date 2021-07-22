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В стартовом поединке Олимпийских игр в Токио сборная Бразилии одержала победу над национальной командой Германии (4:2).

Победу команде Рожерио Микале во многом принес оформленный хет-трик в исполнении Ришарлисона, а еще один мяч забил Паулиньо. У немецкой команды результативными ударами отметились Амири и Ахе.

Видео голов и обзор матча:

Бразилия – Германия 4:2

Голы: Ришарлисон, 7, 22, 30, Паулиньо, 90+4 — Амири, 57, Ахе, 84.

Бразилия: Сантос, Диего Карлос, Арана, Нино, Дани Алвес, Дуглас Луис, Бруно Гимараэс, Антони (Паулиньо, 74), Матеус Кунья, Ришарлисон (Рейньер, 74), Клаудиньо (Малком, 65).

Германия: Мюллер, Хенрихс, Удуохай, Раум, Пипер (Торунарига, 46), Штах (Шлоттербек, 81), Арнольд, Амири (Тойхерт, 74), Майер, Рихтер (Левен, 68), Крузе (Ахе, 68).

Предупреждения: Дуглас Луис — Пипер, Арнольд, Штах, Хенрихс, Торунарига.

Удаление: Арнольд, 63 (вторая желтая карточка).