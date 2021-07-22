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Аргентина — Австралия, Getty Images
22 июля 2021, 23:34
В одном из стартовых поединков Олимпийских игр в Токио сборная Австралии сенсационно обыграла национальную команду Аргентины (2:0).
Победу олимпийской австралийской команде принесли результативные удары в исполнении Уэлса и Тилио.
Видео голов и обзор матча:
Аргентина — Австралия 0:2
Голы: Уэлс, 14, Тилио, 80
Аргентина: Ледесма, де ла Фуэнте (Эррера, 62), Перес, Медина, Вера, Коломбатто (Бельмонте, 78), Мак Аллистер (Пайеро, 78), Барко (де ла Вега, 82), Ортега, Валенсуэла (Понсе, 46), Гайч.
Австралия: Гловер, Кинг, Денг, Суттар, Макгри (Д`Агостино, 79), Аткинсон, Уэлс (Уоттс, 72), Жанро (Баккус, 89), Арзани (Тилио, 79), Дьюк, Меткалф.
Предупреждения: Дьюк, Ортега, Макгри, Аткинсон, Меткалф, Жанро, Гайч, Медина, Понсе, Суттар.
Удаление: Ортега.