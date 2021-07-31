Бразилцы присоединились к Испании и Японии.
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31 июля 2021, 14:59
Несмотря на статус явного фаворита поединка против Египта в четвертьфинале олимпийского мужского футбольного турнира, победа далась Бразилии нелегко.
Судьбу путевки в полуфинал решил точный удар Куньи с передачи Ришарлисона на 37-й минуте.
Ранее в полуфинал вышли Испания, переигравшая Кот-д'Ивуар в дополнительное время, и Япония, "перестрелявшая" Новую Зеландию в серии пенальти.
Бразилия — Египет 1:0
Гол: Кунья, 37.
Бразилия: Сантос — Дани Алвес, Нино, Диего Карлос, Арана — Дуглас Луис, Бруно — Антони (Малком, 65), Клаудиньо (Рейнир, 65), Ришарлисон (Менино, 90+2) — Кунья (Паулиньо, 54).
Египет: Эль-Шенави — Галал, Хегази, Эль-Венш — Эль-Эраки (Ашур, 61), Тавфик, Хамди (Манси, 84), Эль-Фотух — Собхи, Райан (Мохсен, 61), Т.Мохамед (Махер, 84).
Предупреждения: Антони — Тавфик.