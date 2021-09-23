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    23 сентября 2021, 14:50

    Как топ-клубы показали себя на трансферном рынке

    Football.ua представляет новое видео.

    Как топ-клубы показали себя на трансферном рынке
    23 сентября 2021, 14:50

    Трансферный рынок — одно из самых интересных событий. Все мы в это время с нетерпением ждем топовые сделки и очень часто пребываем в шоке от того или иного перехода.

    Это лето стало урожайным на сделки, от которых отвисала челюсть. Но топ-клубы Европы проявили себя по-разному. В нашем новом видео мы как раз поговорил о деятельности лучших клубов и выставим им оценки. 

    Пишите в комментарии, какую оценку поставили бы тому или иному клубу вы. Приятного просмотра!

    Смотрите также другие видео на нашем Youtube-канале — там много интересного.

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