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Легендарный француз предложил новую идею усовершенствования футбола.

Глава отдела ФИФА по развитию футбола Арсен Венгер выдвинул идею послематчевых пресс-конференций для главных арбитров.

Функционер считает, что это было бы полезно и поможет избежать скандалов вокруг арбитража.

"Это было бы полезно для того, чтобы избегать противоречий и разбираться с ними до того, как люди начнут их обсуждать.

Для этого нужно получить одобрение судей, и я не знаю, в каком состоянии они находятся после матчей и готовы ли что-то комментировать", — приводит слова Венгера Lequipe.

Ранее Венгер высказался о будущей трансформации фиксации положения "вне игры".