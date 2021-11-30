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Бывший футболист Интера раскритиковал индивидуальные награды для футболистов.

Бывший полузащитник Интера и сборной Аргентины Эстебан Камбьяссо рассказал о своем отношении к Золотому мячу, после того как награда в этом году досталась Лионелю Месси.

Аргентинец считает, что индивидуальные награды дискредитировали себя.

"Я потерял веру в индивидуальные награды после того, как Интер завоевал "требл", а Милито не было в списке номинированных на Золотой мяч.

За его плечами был невероятный сезон, где его команда выиграла все возможные трофеи, а он сам забил множество голов. И после этого всего его даже не включили в ТОП-30. Тогда он был ключевым футболистом. С тех пор я понял, что все эти награды ничего не стоят", — приводит слова Камбьяссо Calciopolis.

Ранее Football.ua проанализировал результаты голосования и итоговую победу Месси.