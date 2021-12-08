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Специалист продолжить работать во главе национальной команды.

Главный тренер Златко Далич продлил соглашение со сборной Хорватии, сообщает официальный сайт местного футбольного союза.

Коуч поставил подпись под новым соглашением с "клетчатыми" до июня 2024 года.

Далич работает во главе сборной Хорватии с 2017 года. Под руководством 55-летнего специалиста команда пробилась в финал ЧМ-2018, где уступила Франции.

Сборная Хорватии уже гарантировала участие в финальной части ЧМ-2022, обыграв Россию.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий Марио Манджукич вошел в тренерский штаб сборной Хорватии.