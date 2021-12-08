Специалист продолжить работать во главе национальной команды.
Златко Далич, Getty Images
08 декабря 2021, 14:11
Главный тренер Златко Далич продлил соглашение со сборной Хорватии, сообщает официальный сайт местного футбольного союза.
Коуч поставил подпись под новым соглашением с "клетчатыми" до июня 2024 года.
Далич работает во главе сборной Хорватии с 2017 года. Под руководством 55-летнего специалиста команда пробилась в финал ЧМ-2018, где уступила Франции.
Сборная Хорватии уже гарантировала участие в финальной части ЧМ-2022, обыграв Россию.
Ранее сообщалось, что бывший нападающий Марио Манджукич вошел в тренерский штаб сборной Хорватии.