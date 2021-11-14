ЧМ-2022. Отбор

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка в отборе на ЧМ-2022.

В решающем матче в отборочном раунде ЧМ-2022 сборная Хорватии минимально обыграла на своем поле Россию.

Единственный гол на 81-й минуте встречи в свои ворота забил защитник Федор Кудряшов.

Благодаря этому результату Хорватия гарантировала участие в финальной части чемпионата мира, а Россия продолжит выступления в плей-офф.



Хорватия – Россия 1:0

Гол: Кудряшов, 81 (автогол).

Хорватия: Грбич, Ловрен, Юранович (Брекало, 75), Гвардиол, Соса, Брозович, Модрич, Перишич, Пашалич (Ливая, 75), Влашич (Петкович, 58), Крамарич (Станишич, 86).

Россия: Сафонов, Кудряшов, Джикия, Дивеев, Караваев, Фомин (Глебов, 80), Баринов, Бакаев (Мостовой, 78), Головин (Чистяков, 57), Ионов (Зобнин, 57), Смолов (Заболотный, 57).

Предупреждения: Головин (51), Смолов (55), Ливая (89), Грбич (90).