ЧМ-2022. Отбор

Завершились матчи игрового дня в одной из отборочных групп.

В группе H завершились матчи заключительного 10-го тура, которые определили окончательный расклад в таблице.

Сборная Хорватия минимально обыграла Россию благодаря автоголу Федора Кудряшова и заработала путевку в финальную часть чемпионата мира. Российская команда осталась на втором месте и продолжит борьбу в плей-офф.

В других матчах группы Словения обыграла дома Кипр, а Словакия разгромила на выезде Мальту.

Хорватия – Россия 1:0

Гол: Кудряшов, 81 (автогол).

Хорватия: Грбич, Ловрен, Юранович (Брекало, 75), Гвардиол, Соса, Брозович, Модрич, Перишич, Пашалич (Ливая, 75), Влашич (Петкович, 58), Крамарич (Станишич, 86).

Россия: Сафонов, Кудряшов, Джикия, Дивеев, Караваев, Фомин (Глебов, 80), Баринов, Бакаев (Мостовой, 78), Головин (Чистяков, 57), Ионов (Зобнин, 57), Смолов (Заболотный, 57).

Предупреждения: Головин (51), Смолов (55), Ливая (89), Грбич (90).

Словения – Кипр 2:1

Голы: Какулис, 89 – Зайц, 48, Гнезда-Черин, 84.

Словения: Облак, Балковец, Стоянович, Карничник, Бийол, Куртич, Гнезда-Черин, Вербич (Ловрич, 31), Иличич, Зайц (Штулац, 84), Целар (Врховец, 90).

Кипр: Михаил, Антониадис, Лайфис, Андреу, Артиматас, Кастанос, Ционис (Эфрем, 75), Авраам (Шполярич, 90), Папулис (Какулис, 81), Сотириу, Деметриу.

Предупреждения: Куртич (31), Андреу (36), Артиматас (40), Стоянович (45), Кастанос (83).

Мальта – Словакия 0:6

Голы: Руснак, 6, 16, Дуда, 7, 69, 80, Де Марко, 71.

Мальта: Бонелло, Аттард, Мускат, Борг (Микаллеф, 78), Шоу, Гийомье (Димек, 85), Камензули, Теума, Мбонг (Каруана, 85), Мбонг (Кристенсен, 55), Сатариано (Монтебелло, 55).

Словакия: Дубравка, Шкриньяр, Ганцко (Де Марко, 70), Косцелник (Боженик, 77), Шатка, Дуда, Гараслин (Мак, 61), Лоботка (Громада, 71), Суслов, Руснак, Стрелец (Альмаши, 62).

Предупреждения: Сатариано (5), Камензули (43), Теума (50), Мбонг (51).

Удаления: Камензули (46), Теума (50).