ЧМ-2022. Отбор
Подопечные Далича обыграли сборную России.
марио пашалич, getty images
14 ноября 2021, 18:13
Сборная Хорватии обыграла в 10-м туре квалификации к Чемпионату мира-2022 Россию с минимальным счетом 1:0.
Таким образом, подопечные Златко Далича стали седьмым коллективом, которые квалифицировались на Чемпионат мира в Катаре. Сборную России же ожидают стыковые матчи.
Хорваты присоединились к таким командам как Германия, Дания, Бразилия, Франция, Бельгия.
Также на мундиале точно сыграет Катар на правах страны-хозяйки турнира.