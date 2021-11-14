ЧМ-2022. Отбор

Подопечные Далича обыграли сборную России.

Сборная Хорватии обыграла в 10-м туре квалификации к Чемпионату мира-2022 Россию с минимальным счетом 1:0.

Таким образом, подопечные Златко Далича стали седьмым коллективом, которые квалифицировались на Чемпионат мира в Катаре. Сборную России же ожидают стыковые матчи.

Хорваты присоединились к таким командам как Германия, Дания, Бразилия, Франция, Бельгия.

Также на мундиале точно сыграет Катар на правах страны-хозяйки турнира.