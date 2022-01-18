Португалия

До окончания сезона клуб будет возглавлять нынешний наставник.

Бенфика отрицает переговоры с Андреем Шевченко и другими специалистами — говорится в официальном заявлении клуба.

Слухи называли уволенного из Дженоа украинского тренера одним из кандидатов в преемники Жорже Жезуша, однако руководство "орлов" подтвердило, что как минимум до конца сезона-2021/22 с командой, в которой выступает Роман Яремчук, будет работать Нельсон Вериссимо.

В дальнейшем вопрос о главном тренере португальского гранда будет решаться в зависимости от того, как команда завершит нынешний сезон.

Помимо Бенфики, слухи связывают Шевченко с национальной сборной Польши.