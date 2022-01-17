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Football.ua продолжает развлекательную рубрику, в рамках которой мы выбираем лучшие комментарии читателей за прошедшую неделю.

Аудитория Football.ua достаточно разнообразная, а активные пользователи в комментариях отличаются четкой собственной позицией относительно различных вещей. Есть те, которые активно готовы обсуждать исключительно футбольные вопросы. Есть те, которым нравится поиграть с огнем и также подискутировать на многие другие темы. Кроме того, наши читатели умеют прекрасно сострить и шикарно повеселить не только других пользователей, но и всю редакцию нашего сайта, что безусловно достойно отдельного внимания.

Уже традиционно мы продолжаем открывать новую неделю развлекательной рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Интересных событий в мире футбола за минувшую неделю было предостаточно, поэтому сразу хочется извиниться перед авторами других смешных комментариев, которые по определенным причинам не попали в сегодняшний обзор. Мониторинг всех ваших реакций на ту или иную новость, даже за такой незначительный период, занимает большое количество времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения, прекрасного настроения и продуктивной недели!

Украинский защитник Богдан Милованов недавно выбил Вильярреал Унаи Эмери из Кубка Испании, забив гол в концовке второго тайме. В отдельном материале мы более подробно познакомили вас с нашим соотечественником.

Интересно, в чей огород этот камень?

Черноморец оригинально объявил о подписании Кальмара Дугласа Бергквиста, который является воспитанником Куинз Парк Рейнджерс.

К слову, наши коллеги из ISPORT взяли интервью у пресс-службы Черноморца, в котором разузнали о специфике работы их команды. Читайте по данной ссылке .

Потенциальный трансфер Фабио Борини в Сампдорию может закрыть дорогу Владиславу Супряге — сообщает журналист Альфредо Педулла.

По информации TMW, тренерский штаб Андрея Шевченко получит 20 миллионов евро за досрочное расторжение контракта с Дженоа.

Уважение, уважение, уважение (с)

Скандал в матче Тунис — Мали: судья дал два финальных свистка раньше времени.

Бывший нападающий Черноморца, Днепра, Металлиста и ряда других украинских клубов Алексей Антонов рассказал, как в 2013 году мог оказаться в чемпионате Франции: "Мной не просто интересовался Лион — там все было договорено".

Традиционная рубрика:

Александрия прекратила сотрудничество с защитником Глебом Бухалом.

И только Селезнев по-прежнему бьет рекорд Шацких и Реброва.

Кубок африканский наций не особо радует результативными поединками. Так, на момент 13 января в 11 из 12 матчах турнира было забито не более гола.

Уже бывший главный тренер Эвертона Рафаэль Бенитес поделился впечатлениями о первых неделях совместной работы с защитником сборной Украины Виталием Миколенко: "Я впечатлен — мы думали, что Миколенко не знает английский язык".

Real talk.

На прошлой неделе донецкий Шахтер объявил о подписании Давида Нереса и Винисиуса Тобиаса.

Генеральный директор Дженоа Йоханнес Шпорс высказался об отставке Андрея Шевченко с поста главного тренера: "Мы поняли, что у команды недостаточно энергии на матч с Фиорентиной".

Так, значит, надо было.

Полузащитник Бетиса Кристиан Тельо обвинил в нечестной игре главного тренера Севильи Хулена Лопетеги: "Лопетеги просил Хордана симулировать головокружение".

Уверен также, Стерлинг точно не страдает морской болезнью.

Евгений Коноплянка не полетел с Шахтером на первый сбор в Турции.

И напоследок, давайте все вместе поддержим Женю...

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