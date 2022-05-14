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Українець вперше за шість матчів вийшов у стартовому складі своєї команди.

Ференцварош у матчі останнього туру чемпіонату Угорщини здобув перемогу над Дьормотом із рахунком 2:1.

У цій зустрічі у стартовому складі Ференцвароша вийшов український хавбек Олександр Зубков, який провів на полі 74 хвилини.

Українець вперше за шість матчів чемпіонату вийшов у стартовому складі, проте результативними діями він не відзначився.

Нагадаємо, Ференцварош достроково став чемпіоном і взяв Кубок Угорщини, а сам Зубков провів 34 матчі у всіх турнірах, у яких забив три м'ячі та віддав сім асистів.

Зазначимо, що вже 16 травня Зубков приєднається до збірної України в Словенії, яка готується до відбірного матчу плей-офф ЧМ-2022 проти Шотландії.