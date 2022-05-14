Українець вперше за шість матчів вийшов у стартовому складі своєї команди.
Олександр Зубков, ФК Ференцварош
14 травня 2022, 20:21
Ференцварош у матчі останнього туру чемпіонату Угорщини здобув перемогу над Дьормотом із рахунком 2:1.
У цій зустрічі у стартовому складі Ференцвароша вийшов український хавбек Олександр Зубков, який провів на полі 74 хвилини.
Українець вперше за шість матчів чемпіонату вийшов у стартовому складі, проте результативними діями він не відзначився.
Нагадаємо, Ференцварош достроково став чемпіоном і взяв Кубок Угорщини, а сам Зубков провів 34 матчі у всіх турнірах, у яких забив три м'ячі та віддав сім асистів.
Зазначимо, що вже 16 травня Зубков приєднається до збірної України в Словенії, яка готується до відбірного матчу плей-офф ЧМ-2022 проти Шотландії.