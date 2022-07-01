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У португальському Назаре стартував відбірковий етап Євроліги-2022.

Сьогодні, 1 липня, жіноча збірна України стартувала у відбірному етапі Євроліги-2022 у португальському Назаре.

У першій грі українки поступилися Англії з бойовим рахунком 3:4. У складі "синьо-жовтих" забитими м'ячами відзначилися Костюк та Славич, а ще один м'яч був записаний як автогол Джеймс.

Перемогу англійкам принесли результативні удари у виконанні Беррон, Хотон та Мартін, а ще один м'яч також записаний як автогол на ім'я Дехтяр.

Наступний матч команда Юрія Клименка проведе завтра, 2 липня, а суперником "синьо-жовтих" буде Іспанія. Стартовий свисток пролунає о 15:45 за київським часом.

Англія — Україна 4:3

Голи: Беррон, 15, Хотон, 18, Дехтяр, 20 (автогол), Мартін, 21 — Костюк, 6, Джеймс, 10 (автогол), Славич, 21.

Україна: Славич, Дехтяр, Гранат, Тихонова, Костюк, Кліпаченко, Випасняк, Василюк, Давиденко, Крамна.