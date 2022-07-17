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Перша гра кваліфікації Ліги конференцій відбудеться 21 липня.

У поєдинку 14 туру чемпіонату Швеції АІК на своєму полі здобув мінімальну перемогу над Кальмаром з рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол у матчі був забитий наприкінці першого тайму, а його автором став Мікаель Лустіг.

Після 15 ігор АІК набрав 28 очок і посідає третє місце у турнірній таблиці, а у Кальмара 14 матчів та шостий рядок.

Нагадаємо, АІК є суперником полтавської Ворскли в другому раунді кваліфікації Ліги конференцій. Перша гра відбудеться 21 липня.