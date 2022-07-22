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До вашої уваги найкращі моменти спаринга.

Команди продовжують підготовку до старту нового сезону і в черговому контрольному матчі між собою зустрілися американський Ді Сі Юнайтед і мюнхенська Баварія.

Матч закінчився переконливою перемогою команди Юліана Нагельсманна, яка забила у ворота американців шість м'ячів, але й пропустила двічі.

У складі Баварії відзначилися Садіо Мане, Марсель Забітцер, Серж Гнабрі, Джошуа Зіркзее, Томас Мюллер і Маттейс де Лігт, який забив дебютний м'яч після свого переходу з Ювентуса кілька днів тому. У американців результативні удари на рахунку Скаге Сімонсена та Теодора Ку-Діпієстро.

Огляд матчу:

Ді Сі Юнайтед — Баварія 2:6

Голы: Сімонсен, 54, Ку-Діпієстро, 83 — Мане, 5 (з пенальті), Забітцер, 12, Гнабрі, 44, де Лігт, 47, Зіркзее, 51, Мюллер, 90.