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Лондонська команда забила чотири м'ячі за десять хвилин.

Лондонський Арсенал у рамках товариського турніру Emirates Cup впевнено обіграв іспанську Севілью з рахунком 6:0.

Рахунок у матчі було відкрито вже на 10 хвилині, коли у воротах іспанської команди розписався Сака, який реалізував пенальті, а через три хвилини свій гол забив Жезус.

Ще за дві хвилини "каноніри" забили третій м'яч зусиллями того ж Жезуса, який оформив дубль. Через чотири хвилини Сака також оформив дубль, але цього разу забив із гри.

Потім на 77 хвилині Жезус оформив хет-трик, забивши п'ятий гол у ворота Севільї, а остаточну крапку в матчі поставив Нкетіа, який забив на 89 хвилині.

Зазначимо, що у стартовому складі Арсеналу на поле вийшов українець Олександр Зінченко, який провів на полі 79 хвилин.

Арсенал — Севілья 6:0

Голи: Сака, 10 (пен), 19, Жезус, 13, 15, 77, Нкетіа, 89.

Арсенал: Рамсдейл, Вайт, Магальяйнс, Саліба, Зінченко (Седрік, 79), Джака, Партей (Ельнені, 79), Сака (Нкетіа, 79), Едегор, Мартінеллі (Нелсон, 90), Жезус (Пепе, 79).

Севілья: Буну, Навас, Рекік (Салас, 70), Акунья (Перес, 70), Анхель, Фернандо (Ромеро, 70), Ракітіч, Торрес, Ламела (Крус Ліїс, 79), Корона, Ен-Несірі (Ортіс, 70).