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Лука Менало поділився своїми думками щодо можливого матчу із Росією.

Півзахисник збірної Боснії та Герцоговини Лука Менало висловив свою думку щодо можливого товариського матчу проти Росії.

"Моя позиція полягає в тому, що я не хочу втручатися в політичні питання і просто не вважаю себе компетентною в цьому людиною.

Моя позиція чітка, і я проти того, щоб грати цей матч, але я не можу бути людиною, яка скаже, правильно це чи ні.Звичайно, є набагато розумніші та відповідальніші люди, ніж я, і вони повинні знати, що роблять. Моя думка відома", - наводить слова Менало Meridian Sport.

Раніше повідомлялося, що УЄФА може відсторонити БіГ за матч з РФ.