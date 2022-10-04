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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 3 жовтня.

Перша третина цьогорічного осіннього періоду вже позаду, тож подій, пов’язаних виключно з результатами виступів тієї чи іншої команди стає дедалі більше.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У понеділок, 3 жовтня:

Шахтар взяв на себе лікування легендарного захисника Азовсталі Михайла Діанова. Герою, який нещодавно повернувся з російського полону, потрібна складна операція на руці, яка буде проведена у США.

Українець Андрій Лунін отримав найгіршу оцінку у матчі Реалу проти Осасуни.

Втім, у матчі проти Шахтаря за "галактікос" через травму спини знову не зможе зіграти Тібо Куртуа. Тож наш співвітчизник отримає черговий шанс — тепер вже у грі проти команди з рідної країни.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.