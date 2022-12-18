ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Аргентинець отримав ще одну нагороду.

Збірна Аргентини тріумфувала на чемпіонаті світу-2022, обігравши в серії 11-метрових ударів збірну Франції.

Найкращим гравцем поєдинку визнано автора дублю Ліонеля Мессі. Він отримав приз після церемонії нагородження.

Нагадаємо, що окрім цієї нагороди та трофею чемпіонату світу, Мессі отримав також Золотий м'яч мундіалю-2022.

Відео голів, найкращих моментів та серії пенальті матчу між Аргентиною та Францією вже доступно на Football.ua.