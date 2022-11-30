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У легендарного бразильця діагностували генералізований набряк тіла.

Легендарний бразильський нападник Пеле знову потрапив на лікарняне ліжко через проблеми зі здоров'ям. Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, 82-річному бразильцю діагностували генералізований набряк тіла, який призвів до серцевої недостатності та плутанності свідомості, через що він не може перебувати сам.

Нагадаємо, протягом останніх місяців Пеле переніс хіміотерапію, але вона не допомогла. В даний час бразилець здає всі необхідні аналізи для лікування, тому терміни його виписки поки невідомі.

Зазначимо, що у вересні минулого року у Пеле діагностували пухлину товської кишки, через що він був госпіталізований у квітні цього року. Крім цього, були й інші серйозні захворювання, які призводили до госпіталізації.

Раніше повідомлялося, що Кіліан Мбаппе повторив легендарне досягнення Пеле.