ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Юний іспанець відзначився голом у ворота збірної Коста-Ріки.

У рамках першого туру групового етапу чемпіонату світу-2022 збірна Іспанії не залишила живого місця на команді з Коста-Ріки, відправивши до її воріт аж сім м'ячів (7:0).

Автором одного із цих голів став юний центральний півзахисник каталонської Барселони Гаві, який забив у ворота Кейлора Наваса на 74-й хвилині.

Таким чином, іспанський хавбек став другим наймолодшим автором голу в історії проведення чемпіонатів світу – 18 років та 110 днів.

Рекорд, у свою чергу, як і раніше належить легендарному бразильському форварду Пеле, який забив свій перший гол на мундіалі в далекому 1958 році (17 років та 249 днів).