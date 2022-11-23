Юний іспанець відзначився голом у ворота збірної Коста-Ріки.
Гаві, getty images
23 листопада 2022, 20:39
У рамках першого туру групового етапу чемпіонату світу-2022 збірна Іспанії не залишила живого місця на команді з Коста-Ріки, відправивши до її воріт аж сім м'ячів (7:0).
Автором одного із цих голів став юний центральний півзахисник каталонської Барселони Гаві, який забив у ворота Кейлора Наваса на 74-й хвилині.
Таким чином, іспанський хавбек став другим наймолодшим автором голу в історії проведення чемпіонатів світу – 18 років та 110 днів.
Рекорд, у свою чергу, як і раніше належить легендарному бразильському форварду Пеле, який забив свій перший гол на мундіалі в далекому 1958 році (17 років та 249 днів).