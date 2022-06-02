ЧМ-2022. Отбор

Один із найкращих футболістів усіх часів виступив із заявою після гри збірної України.

Збірна України напередодні здолала Шотландію в матчі плей-оф кваліфікації до чемпіонату світу-2022 (3:1), завдяки чому стала на крок ближчою до міжнародного форуму.

Шотландія — Україна 1:3 Відео голів та огляд матчу

Легендарний бразильський футболіст Пеле одразу після фінального свистка виступив із закликом напад на Україну.

"Я хочу використати сьогоднішню гру як можливість зробити заклик. Зупиніть це вторгнення! Немає жодного аргументу, який би виправдав насильство.

Цей конфлікт є породженням зла, невиправданим і не приносить нічого, окрім болю, страху, жаху та страждань.

Коли ми зустрічалися з президентом Росії в минулому і обмінювалися посмішками, які супроводжувалися довгим рукостисканням, я ніколи не думав, що колись ми будемо настільки розділені, як сьогодні", — заявив відомий у минулому виконавець.

Нагадаємо, що востаннє легенда футболу Бразилії та керівник держави-терориста зустрічалися в 2017 під час Кубку конфедерацій.

Вирішальний матч кваліфікації Україна зіграє проти Вельсу вже 5 червня.