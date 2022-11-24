ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Політика ФІФА може спричинити негативні наслідки.

ФІФА забороняє носити на матчах Мундіалю пов'язки One Love. Це визвало бурю негативних емоцій у багатьох представників чемпіонату світу. Здається, далі всіх готова піти Данія.

"Це рішення ухвалено не зараз. Нам усе було зрозуміло довгий час. Ми обговорюємо це в Скандинавії з серпня", - цитує президента федерації Данії Єспера Меллера AS.

"Зараз ми переосмислили це. Я припускаю, що можуть виникнути проблеми, якщо Данія піде сама. Потрібно подумати над питанням, як повернути довіру до ФІФА. Ми повинні оцінити те, що сталося, а потім сформувати стратегію разом із нашими скандинавськими колегами".

Пов'язки One Love присвячені боротьбі з усіма формами дискримінаціями. ФІФІ повідомила, що гравець, який порушить заборону, одразу отримуватиме жовту картку.