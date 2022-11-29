ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Це визначили за допомогою датчика.

ФІФА підтвердила, що Кріштіану Роналду не торкнувся м'яча під час першого голу збірної Португалії у ворота Уругваю, повідомляє ESPN.

Датчик, розміщений в ігровому м'ячі, підтвердив, що 37-річний футболіст не торкнувся м'яча. ESPN посилається на ФІФА та компанію Adidas, яка виробляє м'ячі для чемпіонату світу.

"Завдяки технологіям від Adidas ми можемо точно сказати, що Кріштіану Роналду не торкнувся м'яча головою у моменті з першим голом", — сказано у заяві.

Зазначимо, що в кожному м'ячі, який використовується на ЧС-2022, є датчик, який фіксує кожен дотик, який зробили гравці.

Раніше повідомлялося, що ФІФА може переписати перший гол Бруну Фернандеша на Роналду.