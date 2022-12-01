ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Франція сенсаційно поступилася Тунісу на ЧС-2022 у Катарі.

Збірна Франції у матчі третього туру групового етапу ЧС-2022 у Катарі сенсаційно поступилася Тунісу (0:1).

Наприкінці матчу, на дев'ятій компенсованій хвилині французам вдалося зрівняти рахунок зусиллями Антуана Грізманна.

Арбітр спочатку зарахував гол, але згодом змінив своє рішення після перегляду відеоповтору за допомогою системи ВАР, проте це сталося вже після фінального свистка.

За інформацією Le Parisien, Федерація футболу Франції хоче запитати пояснення у ФІФА щодо цього інциденту.

За правилами ФІФА, відеоасистенти після фінального свистка не мають права втручатися у рішення арбітра на полі. Гол можна було скасувати до фінального свистка, але аж ніяк після.

Незважаючи на поразку, Франція посіла перше місце в групі і вийшла у плей-оф мундіалю, а Туніс, який здобув свою першу перемогу з першим голом на турнірі, вилетів із третього місця, поступившись другою позицією Австралії, яка обіграла Данію.