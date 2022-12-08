ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Тривають перемовини поміж Федерацією та керманичем щодо майбутнього національної збірної.

За підсумками післяматчевої серії пенальті проти Марокко (0:0, 0:3 – пен.), збірна Іспанії була змушена залишити чемпіонат світу-2022 в Катарі вже на першій стадії плей-оф.

Марокко — Іспанія 0:0 (3:0) Огляд матчу чемпіонату світу-2022

Одразу після поразки від африканської збірної, місцеві ЗМІ почали повідомляти про можливе відсторонення головного тренера Луїса Енріке від займаної ним посади.

Останнє оновлення інформації стосовно потенційної відставки досвідченого фахівця дає зрозуміти, що за найближчі два дні Королівська Федерація футболу Іспанії планує остаточно вирішити питання працевлаштування чинного керманича головної команди країни.

На випадок ухвалення рішення щодо відставки, Луїсу Енріке вже підготували заміну — Луїс Де ла Фуенте, нинішній очільник збірної Іспанії серед юнаків до 21 року, замінить його на потенційно вакантній посаді.