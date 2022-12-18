ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

35-річний футболіст не має наміру завершувати кар'єру у національній команді.

Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі після перемоги на чемпіонаті світу-2022 у Катарі заявив, що не має наміру завершувати кар'єру в національній команді.

"Ні, я не збираюся завершувати кар'єру в збірній Аргентини.

Я хочу продовжувати грати як чемпіон світу в аргентинській футболці", — наводить слова Мессі журналіст Фабриціо Романо.

В цілому на рахунку Мессі у цьому розіграші ЧС-2022 сім забитих голів та три гольові передачі у семи поєдинках.

На Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Аргентина — Франція.