35-річний футболіст не має наміру завершувати кар'єру у національній команді.
ЛІОНЕЛЬ МЕССІ, GETTY IMAGES
18 грудня 2022, 21:59
Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі після перемоги на чемпіонаті світу-2022 у Катарі заявив, що не має наміру завершувати кар'єру в національній команді.
"Ні, я не збираюся завершувати кар'єру в збірній Аргентини.
Я хочу продовжувати грати як чемпіон світу в аргентинській футболці", — наводить слова Мессі журналіст Фабриціо Романо.
В цілому на рахунку Мессі у цьому розіграші ЧС-2022 сім забитих голів та три гольові передачі у семи поєдинках.
На Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Аргентина — Франція.