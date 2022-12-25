Другое

Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 24 грудня.

Зимній період вирує в світовому футболі, і вже навіть чемпіонат світу-2022 встиг добігти кінця.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У суботу, 24 грудня:

Аргентинський нападник Ліонель Мессі не отримав дозволу від ПСЖ на демонстрацію Кубка світу на клубній арені.

Український півзахисник Руслан Маліновський продовжує залишатись у полі зору лондонського Тоттенгема.

Лондонський Челсі розглядає можливість продажу центрального захисника Каліду Кулібалі, якого тільки-но придбав минулим літом.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.