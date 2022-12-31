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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 30 грудня.

Зимній період вирує в світовому футболі, і вже навіть чемпіонат світу-2022 встиг добігти кінця.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У п’ятницю, 30 грудня:

Португальський нападник Кріштіану Роналду офіційно став гравцем аравійського Аль-Насра.

Український півзахисник бергамаської Аталанти Руслан Маліновський відзначився голом у товариському поєдинку.

Півзахисник лісабонської Бенфіки та збірної Аргентини Енцо Фернандес дав згоду на трансфер до лондонського Челсі.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.