ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Аргентинець та француз двічі грали у фіналі, але перемагали лише одного разу.

У рамках фінального матчу чемпіонату світу-2022 у Катарі збірна Аргентини в серії післяматчевих пенальті виявилася сильнішою за Францію і здобула перемогу.

У стартовому складі своїх команд вийшли Ліонель Мессі та Уго Льоріс. Таким чином, вони приєдналися до Дієго Марадонни та Дунги: футболістів, які двічі грали у фіналі чемпіонатів світу, але перемагали в ньому лише одного разу.

Зазначимо, що за підсумком чемпіонату світу-2022 найкращим бомбардиром став Кіліан Мбаппе.