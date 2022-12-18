Аргентинець та француз двічі грали у фіналі, але перемагали лише одного разу.
ЛІОНЕЛЬ МЕССІ, GETTY IMAGES
18 грудня 2022, 20:22
У рамках фінального матчу чемпіонату світу-2022 у Катарі збірна Аргентини в серії післяматчевих пенальті виявилася сильнішою за Францію і здобула перемогу.
У стартовому складі своїх команд вийшли Ліонель Мессі та Уго Льоріс. Таким чином, вони приєдналися до Дієго Марадонни та Дунги: футболістів, які двічі грали у фіналі чемпіонатів світу, але перемагали в ньому лише одного разу.
Зазначимо, що за підсумком чемпіонату світу-2022 найкращим бомбардиром став Кіліан Мбаппе.