ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Французький воротар поділився своїми думками після поразки у фіналі катарського мундіалю.

Воротар збірної Франції Уго Льоріс прокоментував поразку своєї команди у фіналі чемпіонату світу в Катарі проти Аргентини у серії післяматчевих пенальті.

"Це болісна історія. Ми повністю поступилися в першому таймі, ми мали багато втрат, ми не вигравали єдиноборства. Аргентина справедливо вела у рахунку.

У другому таймі Кіліан блиснув своїм талантом та зрівняв рахунок. Це було схоже на боксерський поєдинок", — наводить слова Льоріс RMC Sport.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Аргентина — Франція.